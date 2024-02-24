BERAT KANDİLİ kısa, güzel, dualı, ayetli WhatsApp, Facebook kandil resimli mesajları - Berat Kandili mesajları ve sözleri hayırlara vesile olsun

Berat Kandili, İslam dünyası için büyük bir kıymet taşıyan ve Ramazan'ın müjdelenmesiyle manevi bir hazırlık dönemine girilen kutsal bir gecedir. "Berat", Arapça bir terim olup, günahların bağışlanması, temizlenme, ilahi lütuf ve merhamete erişme gibi derin anlamlar içerir. Bu müstesna gece, müminlerin tövbelerinin kabul olunduğu, rızık ve şifaların genişçe dağıtıldığı bir zaman dilimidir. Bu özel günde, insanlar birbirlerine, yakınlarına, aile bireylerine ve dostlarına manevi değeri yüksek mesajlar göndererek bu mübarek geceyi paylaşır ve birbirlerine duygusal bağlarını güçlendirirler. İşte BERAT KANDİLİ kısa, güzel, dualı, ayetli WhatsApp, Facebook kandil resimli mesajları sayfamızda...