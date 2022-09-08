BEDAŞ-AYEDAŞ 8-9 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler! İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Avcılar, Beşiktaş, Bağcılar, Fatih, Zeytinburnu...

İstanbul'da 8-9 Eylül elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Peki, İstanbul'da elektirikler ne zaman gelecek? İkitelli, Yenibosna, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Beylikdüzü, Bahçelievler elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar!