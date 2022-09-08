BEDAŞ-AYEDAŞ 8-9 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler! İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Avcılar, Beşiktaş, Bağcılar, Fatih, Zeytinburnu...
AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 24 ilçesinde bakım programı çalışması nedeniyle 8 saate varan elektrik kesintisi uygulanacak. İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşandığı ilçe ve mahallede ikamet eden vatandaşlar, elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği konusunda araştırma yapıyor. Peki, İstanbul'da elektirikler ne zaman gelecek? İkitelli, Yenibosna, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Beylikdüzü, Bahçelievler elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilenler!
08.09.2022 09:30 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:32
İstanbul'da 8-9 Eylül elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Peki, İstanbul'da elektirikler ne zaman gelecek? İkitelli, Yenibosna, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Beylikdüzü, Bahçelievler elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar!
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK VE NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş ve AYEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 8 ve 9 Eylül günleri İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin süresinin 8 saati bulması bekleniyor.