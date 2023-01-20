Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ’Roman Buluşması’nda coşkulu karşılama

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programındaki konuşmasına, "İlle de Roman olsun, taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Oturdum dibek başına, sürmeler çektim kaşıma. Bizi çekemeyenler, patlasın, çatlasın inşallah." sözleriyle başlayan Başkan Erdoğan, bu güzel toplantıyla kardeşliklerini daha da güçlendireceklerinin altını çizdi.