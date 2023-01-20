Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Roman Buluşması'nda coşkulu karşılama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Roman Buluşması - Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz Programına katıldı. Roman vatandaşlar program öncesi Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi göstererek büyük coşkuyla karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Roman Buluşması – Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz Programına katıldı.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programındaki konuşmasına, "İlle de Roman olsun, taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Oturdum dibek başına, sürmeler çektim kaşıma. Bizi çekemeyenler, patlasın, çatlasın inşallah." sözleriyle başlayan Başkan Erdoğan, bu güzel toplantıyla kardeşliklerini daha da güçlendireceklerinin altını çizdi.
PRGORAMA GELİRKEN MÜZİSYENLER TARAFINDAN KARIŞLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Roman Buluşması – Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz Programına katılım sağlarken girişte müzisyenler tarafından karşılandı.
Ünlü sanatçı Goran Bregovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında sahne aldı.