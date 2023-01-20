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Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Roman Buluşması'nda coşkulu karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Roman Buluşması'nda coşkulu karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Roman Buluşması - Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz Programına katıldı. Roman vatandaşlar program öncesi Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi göstererek büyük coşkuyla karşıladı.

20.01.2023 23:44 - Son Güncelleme: 20.01.2023 23:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ’Roman Buluşması’nda coşkulu karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Roman Buluşması – Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz Programına katıldı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ’Roman Buluşması’nda coşkulu karşılama

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programındaki konuşmasına, "İlle de Roman olsun, taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Oturdum dibek başına, sürmeler çektim kaşıma. Bizi çekemeyenler, patlasın, çatlasın inşallah." sözleriyle başlayan Başkan Erdoğan, bu güzel toplantıyla kardeşliklerini daha da güçlendireceklerinin altını çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ’Roman Buluşması’nda coşkulu karşılama

PRGORAMA GELİRKEN MÜZİSYENLER TARAFINDAN KARIŞLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Roman Buluşması – Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz Programına katılım sağlarken girişte müzisyenler tarafından karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ’Roman Buluşması’nda coşkulu karşılama

Başkan Erdoğan'a ünlü şarkı Kibariye ve Alişan'ın da eşlik ettiği katılımda, Kibariye "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirirken, Başkan Erdoğan'ın eşlik etmesi büyük beğeni topladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ’Roman Buluşması’nda coşkulu karşılama

Ünlü sanatçı Goran Bregovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında sahne aldı.

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