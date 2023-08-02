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Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda ilin Emniyet Müdürü değişti

Son dakika... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, çok sayıda ilin Emniyet Müdürü değişti. İşte isim isim tüm liste...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 01:02 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 01:52
Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! Çok sayıda ilin Emniyet Müdürü değişti 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı kararını taşıyan Resmi Gazete yayımlandı. 2 Ağustos 2023 Tarihli ve 32267 Sayılı Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan imzalı atama kararları yer aldı.

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Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! Çok sayıda ilin Emniyet Müdürü değişti 2

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 83 atamanın yer aldığı karar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suuçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ve Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! Çok sayıda ilin Emniyet Müdürü değişti 3

Öte yandan birçok ilin de Emniyet Müdürü değişti

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