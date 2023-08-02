Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda ilin Emniyet Müdürü değişti

Son dakika... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, çok sayıda ilin Emniyet Müdürü değişti. İşte isim isim tüm liste...