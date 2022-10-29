Başkan Erdoğan Togg'un direksiyonuna geçti: Tekerine taş değmesin... Araç rengi için Emine Erdoğan'ı işaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Togg'un direksiyonuna geçerek yerli otomobili test etti. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg.." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, ilk seri üretimi aracını satın alma siparişini tekrar ileterek "Otomobilin rengine Emine Hanım'la karar vereceğiz" dedi.
29.10.2022 18:31 - Son Güncelleme: 29.10.2022 21:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi.