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Başkan Erdoğan Togg'un direksiyonuna geçti: Tekerine taş değmesin... Araç rengi için Emine Erdoğan'ı işaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Togg'un direksiyonuna geçerek yerli otomobili test etti. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg.." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, ilk seri üretimi aracını satın alma siparişini tekrar ileterek "Otomobilin rengine Emine Hanım'la karar vereceğiz" dedi.

29.10.2022 18:31 - Son Güncelleme: 29.10.2022 21:26
Başkan Erdoğan Togg’un direksiyonuna geçti: Tekerine taş değmesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi.

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Başkan Erdoğan Togg’un direksiyonuna geçti: Tekerine taş değmesin

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında "5 Babayiğit" ve 1500 fabrika işçisiyle fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan Togg’un direksiyonuna geçti: Tekerine taş değmesin

Hatıra fotoğrafı çekimi, "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı zemin önünde gerçekleştirilirken, alanda farklı renklerde 6 Togg aracının varlığı dikkati çekti.

Başkan Erdoğan Togg’un direksiyonuna geçti: Tekerine taş değmesin

Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Togg’un direksiyonuna geçti: Tekerine taş değmesin

BAŞKAN ERDOĞAN TOGG'U TEST ETTİ

Togg logolu montlar giyen Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.

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