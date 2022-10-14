BARTIN AMASRA MADEN OCAĞI PATLAMASI SON DAKİKA! Maden ocağı patlamasında kaç kişi öldü? ÖLENLERİN İSİMLERİ NE? Patlama neden oldu? Grizu patlaması nedir?

Son dakika haberi... Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar olay yerine ulaştı. Cumhurbaşkanlığından yapıan açıklamada Başkan Erdoğan'ın olayı yakından takip ettiğini altı çizildi. Peki Maden ocağı patlamasında kaç kişi öldü? ÖLENLERİN İSİMLERİ NE? Patlama neden oldu? Grizu patlaması nedir?