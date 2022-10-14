BARTIN AMASRA MADEN OCAĞI PATLAMASI SON DAKİKA! Maden ocağı patlamasında kaç kişi öldü? ÖLENLERİN İSİMLERİ NE? Patlama neden oldu? Grizu patlaması nedir?
SON DAKİKA BARTIN AMASRA MADEN OCAĞI GRİZU PATLAMASI! Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeyi duyurdu. Koca, "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var." dedi. Vatandaşlar 'Maden ocağı patlamasında kaç kişi öldü? Patlama neden oldu? Grizu patlaması nedir? ' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar!
14.10.2022 21:53 - Son Güncelleme: 14.10.2022 22:09
Son dakika haberi... Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar olay yerine ulaştı. Cumhurbaşkanlığından yapıan açıklamada Başkan Erdoğan'ın olayı yakından takip ettiğini altı çizildi. Peki Maden ocağı patlamasında kaç kişi öldü? ÖLENLERİN İSİMLERİ NE? Patlama neden oldu? Grizu patlaması nedir?
Bartın Valiiği tarafından yapılan açıklamada 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi.
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