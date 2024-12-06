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Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını ifşalamaya devam ediyor. 5 Aralık tarihli listede sucuk, kaşar peyniri, pekmez, zeytinyağı ve baharat gibi birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Listedeki firmaların çoğunun sosyal medya ve e-ticaret siteleri üzerinden satış yapması da dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 08:41 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 09:32
Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden tek tek ifşalamaya devam ediyor. "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olmak üzere 2 farklı başlıkta yayımlanan liste güncellendi. 5 Aralık tarihli listede sucuk, kaşar peyniri, pekmez, zeytinyağı ve baharat gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker

ZEYTİNYAĞI YERİNE TOHUM YAĞI

Listede çok sayıda firmanın zeytinyağı diye tohum yağı sattığı tespit edildi.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker


"Hambaloğlu" adlı markanın ısıl işlem görmüş piliç sucukta "mekanik ayrılmış kanatlı eti" kullanması dikkat çekti.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker

Markanın sosyal medya hesabı incelendiğinde paylaşılan gönderilerde katkısız, doğal %100 dana sucuk üretildiğinin iddia ettiği görüldü.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker

"Öğütler" markalı kaşar peynirinde ise yağ oranının düşük olduğu fark edildi.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker

"Helvacı Sabri" markasının üzüm pekmezinde ise şeker ilavesi yapıldığı anlaşıldı.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker

"Tunce Baharat" markasına ait köride de nişasta çıktı.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker

Listedeki firmalarla ilgili bir detay da oldukça ilginçti. Çok sayıda firmaların sosyal medya ve e-ticaret siteleri üzerinden de satış yaptığı görüldü.

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker

İŞTE 5 ARALIK TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Hambaloğlu Sucuk
Öğütler Tam Yağlı Kaşar Peyniri
Helvacı Sabri Üzüm Pekmezi
Zeytinova-Naturel Sızma Zeytinyağı
Özgü Bursa Trilye - Naturel Sızma Zeytinyağı
Birlik Vakıf- Naturel Sızma Zeytinyağı
Gemlik Körfez- Taş Baskı Naturel Sızma Zeytinyağı
Saray Bahçesi- Naturel Sızma Zeytinyağı
Asoss- Naturel Sızma Zeytinyağı

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker

Fevzi Deniz
Erkan Coşkun
Mualla Zengin
Yılmaz Erbatu-Çoban Yıldızı Kokoreç Salonu
Aydan Kül
Müşteba Aslandoğan-Esnaf Lokantası
İsmail Turan
Meliha Altınsoy
Turan Hızlı
Şükrü Özdemir
Tunce Baharat- Köri

Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker
Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker
Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker
Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! Pekmezde şeker
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