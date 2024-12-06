Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden tek tek ifşalamaya devam ediyor. "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olmak üzere 2 farklı başlıkta yayımlanan liste güncellendi. 5 Aralık tarihli listede sucuk, kaşar peyniri, pekmez, zeytinyağı ve baharat gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.