Yok artık dedirten hayvancılık detayı! Bahar- Nihal Candan kardeşler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler lüks yaşantılarını göze sokan diğer fenomenlere çevrilmişti. Bu isimlerden birisi de Nihal-Bahar Candan kardeşlerdi. Geçtiğimiz günlerde para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan adliyeye sevk edildi. Yeni gelen ayrıtınya göre çetenin hayvancılık işine girerek kara para akladığı iddia edildi. Öte yandan Candan kardeşlerinin ifadelerine ulaşılırken, savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.