Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadele yola çıktı: "Türkiye'nin kederi bizim kederimiz"
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye hareket etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev, Türkiye'nin kederini kendi kederleri olarak gördüklerini ifade etti.
30.07.2021 22:44
- Son Güncelleme: 30.07.2021 22:55
Mirzeyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine Türkiye'ye 500'den fazla personel, helikopterler ve ilgili malzemeler göndereceklerini belirtti.
Türkiye'nin kederini kendi kederi olarak gördüklerini ifade eden Mirzeyev, ekiplerin geri kalanının, helikopterlerin ve yangın söndürme araçlarının gönderilmek üzere hazır beklediğini bildirdi.
ALİYEV'DEN TALİMAT
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hükümete, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat vermişti.