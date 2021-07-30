Vav TV İzle
Haberler Güncel Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadele yola çıktı: "Türkiye'nin kederi bizim kederimiz"

Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadele yola çıktı: "Türkiye'nin kederi bizim kederimiz"

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye hareket etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev, Türkiye'nin kederini kendi kederleri olarak gördüklerini ifade etti.

30.07.2021 22:44 - Son Güncelleme: 30.07.2021 22:55
Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadele yola çıktı: Türkiye'nin kederi bizim kederimiz

Bakü Haydar Aliyev Havaalanından uçakla Dalaman'a hareket eden 100 kişilik grubu Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev ve diğer yetkililer uğurladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadele yola çıktı: Türkiye'nin kederi bizim kederimiz

Mirzeyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine Türkiye'ye 500'den fazla personel, helikopterler ve ilgili malzemeler göndereceklerini belirtti.

Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadele yola çıktı: Türkiye'nin kederi bizim kederimiz


Türkiye'nin kederini kendi kederi olarak gördüklerini ifade eden Mirzeyev, ekiplerin geri kalanının, helikopterlerin ve yangın söndürme araçlarının gönderilmek üzere hazır beklediğini bildirdi.

Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadele yola çıktı: Türkiye'nin kederi bizim kederimiz

ALİYEV'DEN TALİMAT
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hükümete, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat vermişti.

Azerbaycanlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadele yola çıktı: Türkiye'nin kederi bizim kederimiz