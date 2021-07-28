Antalya Manavgat'ta yangın felaketi! Acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.



4 İLDE YANGINLA MÜCADELE

Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken Akdeniz bölgesinde Adana Kadirli, Kozan, Karaisalı, Osmaniye, Mersin Gülnar'da da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

