Antalya Manavgat'ta yangın felaketi! Acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken Akdeniz bölgesinde Adana Kadirli, Kozan, Karaisalı, Osmaniye, Mersin Gülnar'da da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi." dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "3 uçak 29 helikopter 458 arasöz ve 1832 personel görev yapıyor." dedi. Öte yandan bölgeden gelen fotoğraflar felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.
Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman yangını rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
4 İLDE YANGINLA MÜCADELE
Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken Akdeniz bölgesinde Adana Kadirli, Kozan, Karaisalı, Osmaniye, Mersin Gülnar'da da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Bakan Pakdemirli ve Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Bakan Pakdemirli Manavgat'tan son durumu açıkladı! Videosunu izlemek için tıklayın
Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları;
1 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ
Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var.
3 uçak 29 helikopter 458 arasöz ve 1832 personel bu alanda görev yapmaktadır.
Antalya'daki orman yangınında bir kaybımız var. Maalesef 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etti.
Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor. Hayati tehlikeleri yok. AFAD ekibimiz yolda, tahliye etmek için çalışıyoruz.
ANTALYA
Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor.
Her iki yangına sabah saatlerinden itibaren havadan da müdahale başladı.
Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni, Karaöz mahalleleri ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.
Mahallelerde evler, ahırlar yandı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırıyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde helikopter ile bölgede inceleme yaptı.