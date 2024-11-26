27 Kasım Ankara Kar Tatili Var mı? Yarın Okullar Tatil Mi? Ankara'da bugün ve yarın (27 Kasım) okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik, hava koşullarını ve ulaşım durumunu değerlendirerek öğrencilerin güvenliği için en uygun kararı verecek. Konuyla ilgili resmi bir duyuru yapıldığında, bu haberden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Ankara Kar Tatili Var mı? Valilik AÇIKLAMASI

Meteoroloji'den Ankara İçin Kritik Uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara ve çevresinde etkili olması beklenen kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşüne karşı sarı kodlu uyarı yayımladı. Başkentte hava sıcaklıklarının 5 ila 15 derece düşeceği ve yer yer don olaylarının yaşanabileceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edildi.