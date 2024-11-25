Ankara'da yarın (26 Kasım) okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik, hava koşullarını ve ulaşım durumunu değerlendirerek öğrencilerin güvenliği için en uygun kararı verecek. Konuyla ilgili resmi bir duyuru yapıldığında, bu haberden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara ve çevresinde etkili olması beklenen kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşüne karşı sarı kodlu uyarı yayımladı. Başkentte hava sıcaklıklarının 5 ila 15 derece düşeceği ve yer yer don olaylarının yaşanabileceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edildi.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre Ankara'da soğuk hava dalgası etkisini artıracak. Gün içinde yoğun kar yağışı beklenirken, akşam saatlerinde ise buzlanma ve don riski bulunuyor. Vatandaşların, özellikle ulaşımda dikkatli olması ve tedbirli davranması öneriliyor. Ankara'nın güncel hava durumunu öğrenmek için buraya tıklayın.