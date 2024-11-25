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Ankara yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Ankara kar tatili var mı?

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, başkent Ankara'da da gündem oldu. Vatandaşlar, "26 Kasım Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunu merak ediyor. Özellikle öğrenciler ve veliler, Ankara Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:52 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:52
Ankara yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Ankara kar tatili var mı?

26 Kasım Ankara Kar Tatili Var mı? Yarın Okullar Tatil Mi?

Ankara'da yarın (26 Kasım) okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik, hava koşullarını ve ulaşım durumunu değerlendirerek öğrencilerin güvenliği için en uygun kararı verecek. Konuyla ilgili resmi bir duyuru yapıldığında, bu haberden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ankara Kar Tatili Var mı? Valilik AÇIKLAMASI

Ankara yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Ankara kar tatili var mı?

Meteoroloji'den Ankara İçin Kritik Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara ve çevresinde etkili olması beklenen kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşüne karşı sarı kodlu uyarı yayımladı. Başkentte hava sıcaklıklarının 5 ila 15 derece düşeceği ve yer yer don olaylarının yaşanabileceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edildi.

Ankara yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Ankara kar tatili var mı?

Ankara'da Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Ankara'da soğuk hava dalgası etkisini artıracak. Gün içinde yoğun kar yağışı beklenirken, akşam saatlerinde ise buzlanma ve don riski bulunuyor. Vatandaşların, özellikle ulaşımda dikkatli olması ve tedbirli davranması öneriliyor. Ankara'nın güncel hava durumunu öğrenmek için buraya tıklayın.

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