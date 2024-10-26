Amerika’nın uşağı Fetullah Gülen gömüldü! İtiraf geldi: Tekbir getirilmesin diye tembihledik | Stadyum dolusu haşhaşi... Kimler katıldı?

ABD'nin kucağında yaşayıp Türkiye'ye kumpaslar kuran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen Pensilvanya'daki çiftliğin bahçesinde kazılan çukura gömüldü. Elebaşı için düzenlenen tören örgütün sinsi yüzünü bir kez daha ortaya koydu.