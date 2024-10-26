Amerika’nın uşağı Fetullah Gülen gömüldü! İtiraf geldi: Tekbir getirilmesin diye tembihledik | Stadyum dolusu haşhaşi... Kimler katıldı?

ABD'nin kucağında yaşayıp Türkiye'ye kumpaslar kuran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen Pensilvanya'daki çiftliğin bahçesinde kazılan çukura gömüldü. Elebaşı için düzenlenen tören örgütün sinsi yüzünü bir kez daha ortaya koydu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim'de geberdi. Örgüt içinde yaşanan kavga dolayısıyla 4 gün bekletilen cenaze 24 Ekim'de örgütün Pensilvanya'daki kampının bahçesinde kazılan çukura gömüldü.
FETÖ'cü haşhaşiler ABD'nin New Jersey eyaletindeki 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu'nda elebaşı bir cenaze töreni düzenledi.