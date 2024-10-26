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Amerika'nın uşağı Fetullah Gülen gömüldü! İtiraf geldi: Amerikan kültürüne göre gömdük | Stadyum dolusu haşhaşi... Maskeliler kim çıktı?

ABD'de ölen teröristbaşı Fetullah Gülen için düzenlenen tören haşhaşi yapılanmasının iç yüzünü bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Gülen'in cenazesi için cami yerine New Jersey'deki Skyland Baseball Stadyumu'nda bir tören düzenlenmesi ve musalla taşı yerine masaya konulması dikkat çekti. Ayrıca, dualar yerine İncil'den pasajların okunması ve helallik alınmaması da gözlerden kaçmadı. Haşhaşilerin QR kod ile giriş yaptığı törende, ABD polisin yoğun güvenlik önlemleri aldı. Törene gelen FETÖ'cüler yüzlerini saklamak için maske ve gözlük kullandı. Öte yandan FETÖ'cü Ahmet Kurucan, Fetullah Gülen'in gömülüşünü Amerikan kültürüne göre yaptıklarını itiraf etti.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 09:32 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 11:28
Amerika’nın uşağı Fetullah Gülen gömüldü! İtiraf geldi: Amerikan kültürüne göre gömdük | Stadyum dolusu haşhaşi... Maskeliler kim çıktı?

ABD'nin kucağında yaşayıp Türkiye'ye kumpaslar kuran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen Pensilvanya'daki çiftliğin bahçesinde kazılan çukura gömüldü. Elebaşı için düzenlenen tören örgütün sinsi yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Amerika’nın uşağı Fetullah Gülen gömüldü! İtiraf geldi: Amerikan kültürüne göre gömdük | Stadyum dolusu haşhaşi... Maskeliler kim çıktı?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim'de geberdi. Örgüt içinde yaşanan kavga dolayısıyla 4 gün bekletilen cenaze 24 Ekim'de örgütün Pensilvanya'daki kampının bahçesinde kazılan çukura gömüldü.

FETÖ elebaşı Gülen ABD'deki çiftliğine gömülüyor!

Amerika’nın uşağı Fetullah Gülen gömüldü! İtiraf geldi: Amerikan kültürüne göre gömdük | Stadyum dolusu haşhaşi... Maskeliler kim çıktı?

FETÖ'cü haşhaşiler ABD'nin New Jersey eyaletindeki 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu'nda elebaşı bir cenaze töreni düzenledi.

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