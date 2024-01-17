Alper Gezeravcı'nın 4 yaşındaki o sözleri ortaya çıktı! Uzaya giden ilk Türk astronotun film gibi hayat hikayesi! Ailesi, çocukluğu, eğitimi, rütbesi...

1 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına sayılı saatler kaldı. Bu gece saat 01.11'de gerçekleşecek tarihi fırlatma, Türkiye'nin dört bir yanından merakla takip ediliyor. İstanbul ve Ankara'daki merkezi meydanlar ile çeşitli bilim merkezlerinden canlı olarak izlenecek bu önemli an, Türk bilim tarihi için bir dönüm noktası niteliğinde.

2 Kızılay ve Taksim'de Uzay Heyecanı: Dome Çadırlar ve Planetaryumlar Kuruldu



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu özel geceyi kutlamak için İstanbul ve Ankara'daki meydanlara dev kubbeli dome çadırlar ve planetaryumlar kurdu. Alper Gezeravcı'nın fotoğrafları, Türkiye Uzay Ajansı ve Milli Teknoloji Hamlesi logoları bu alanlarda sergilenecek, böylece vatandaşlar hem Gezeravcı'nın yolculuğunu takip edebilecek hem de bu tarihi anın coşkusunu birlikte yaşayacak.