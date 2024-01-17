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Alper Gezeravcı'nın 4 yaşındaki o sözleri ortaya çıktı! Uzaya giden ilk Türk astronotun film gibi hayat hikayesi! Ailesi, çocukluğu, eğitimi, rütbesi...

Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği unutulmaz uzay yolculuğu için heyecan dorukta. Gezeravcı, uzayda geçireceği 14 gün boyunca, bilim dünyasına dair pek çok önemli deneyi hayata geçirecek. Alper Gezeravcı'nın küçük yaşlardan itibaren gökyüzüne ilgisi olduğu öğrenildi. İşte uzaya giden ilk Türk astronotun film gibi hayat hikayesi...

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 12:25 Güncelleme 17 Ocak 2024, 12:25
Alper Gezeravcı’nın 4 yaşındaki o sözleri ortaya çıktı! Uzaya giden ilk Türk astronotun film gibi hayat hikayesi! Ailesi, çocukluğu, eğitimi, rütbesi... 1

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına sayılı saatler kaldı. Bu gece saat 01.11'de gerçekleşecek tarihi fırlatma, Türkiye'nin dört bir yanından merakla takip ediliyor. İstanbul ve Ankara'daki merkezi meydanlar ile çeşitli bilim merkezlerinden canlı olarak izlenecek bu önemli an, Türk bilim tarihi için bir dönüm noktası niteliğinde.

Alper Gezeravcı’nın 4 yaşındaki o sözleri ortaya çıktı! Uzaya giden ilk Türk astronotun film gibi hayat hikayesi! Ailesi, çocukluğu, eğitimi, rütbesi... 2

Kızılay ve Taksim'de Uzay Heyecanı: Dome Çadırlar ve Planetaryumlar Kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu özel geceyi kutlamak için İstanbul ve Ankara'daki meydanlara dev kubbeli dome çadırlar ve planetaryumlar kurdu. Alper Gezeravcı'nın fotoğrafları, Türkiye Uzay Ajansı ve Milli Teknoloji Hamlesi logoları bu alanlarda sergilenecek, böylece vatandaşlar hem Gezeravcı'nın yolculuğunu takip edebilecek hem de bu tarihi anın coşkusunu birlikte yaşayacak.

Alper Gezeravcı’nın 4 yaşındaki o sözleri ortaya çıktı! Uzaya giden ilk Türk astronotun film gibi hayat hikayesi! Ailesi, çocukluğu, eğitimi, rütbesi... 3

TÜBİTAK Uzay İstasyonu'nda Yoğun Çalışma ve Takip

Ankara ODTÜ yerleşkesindeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu, astronot Gezeravcı'nın yolculuğunu yakından izleyecek. Uzay mühendisleri ve biliminsanları, Gezeravcı'nın uzay istasyonuna yolculuğunu anbean takip ederken, aynı zamanda bu tarihi görevin başarılı bir şekilde tamamlanması için gereken tüm destek sağlanacak.

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