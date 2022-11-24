Aktüel kataloğu fişeği çaktı! Anadolu Ayçiçek yağı 35 TL altına düştü! Tarım Kredi 25 Kasım FİYAT LİSTESİ! Pirinç, 12’li kağıt havlu, yağ...

Yeni Tarım Kredi aktüel kataloğunu incelemeden marketlere gitmeyin! Temel ihtiyaç ürünlerini uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar sıklıkla zincir marketlerin kataloğunu inceliyor. Yakından takip edilen kataloglar her hafta güncelleniyor. İndirimleri inceleyen vatandaşlar hemen marketlere akın ediyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde güncel fiyatlar çok konuşuldu. İndirimli ürünlerin tümünü öğrenmek isteyenler için işte Tarım Kredi Kasım 2022 FİYAT LİSTESİ...