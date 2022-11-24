Aktüel kataloğu fişeği çaktı! Anadolu Ayçiçek yağı 35 TL altına düştü! Tarım Kredi 25 Kasım FİYAT LİSTESİ! Pirinç, 12'li kağıt havlu, yağ...
Tarım Kredi Marketlerinde duyurulan yeni kampanyanın detayları belli oldu. Kasım ayının son haftasında aktüel ürünler kataloğu fişeği çaktı. Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ayçiçek yağı, mercimek, bulgur, pirin. tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve daha onlar ürün indirimden satılmaya başlandı. 24 Kasım'da indirime giren ürünler 30 Kasım'a kadar raflarda satılmaya devam edecek. Özellikle Ayçiçek yağının 35 TL'den düşük fiyata satılması dikkat çekti. İşte Tarım Kredi 24-25-26-27-28-29-30 Kasım 2022 FİYAT LİSTESİ
24.11.2022 16:52 - Son Güncelleme: 24.11.2022 16:52
Yeni Tarım Kredi aktüel kataloğunu incelemeden marketlere gitmeyin! Temel ihtiyaç ürünlerini uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar sıklıkla zincir marketlerin kataloğunu inceliyor. Yakından takip edilen kataloglar her hafta güncelleniyor. İndirimleri inceleyen vatandaşlar hemen marketlere akın ediyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde güncel fiyatlar çok konuşuldu. İndirimli ürünlerin tümünü öğrenmek isteyenler için işte Tarım Kredi Kasım 2022 FİYAT LİSTESİ...