Akıllı telefonunuz varsa bu haber sizi üzebilir! Fiyatlara zam geldi! Bugünden itibaren geçerli olacak!
Akıllı telefon kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Spotify uygulamasına gelen zammı duyanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Spotify fiyatları ne kadar? Spotfiy'a zam mı geldi? Spotify güncel zamlı fiyatları ne kadaR? İşte merak edilenler...
02.08.2022 19:09 - Son Güncelleme: 02.08.2022 19:09
SPOTİFY'A ZAM MI GELDİ?
Spotfiy tarafından konu hakkında yapılan açıklamada "Tadını çıkaracağın yeni içerikler ve özelliklerle en iyi deneyimi sana sunmak amacıyla yenilik ve yatırım yapmaya devam edebilmemiz için 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Premium Bireysel planının fiyatını artırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.