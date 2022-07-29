Akaryakıt fiyatlarında ters köşe! 📢 BRENT petrole zam! 💸 29 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi!

HAM PETROL STOKLARINDA AZALMA VAR

Türkiye gazetesinin haberine göre; Brent petrol fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış etkili olduğu biliniyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile gerilediğini duyurdu. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.