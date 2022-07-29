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Haberler Güncel Akaryakıt fiyatlarında ters köşe! 📢 BRENT petrole zam! 💸 29 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi!

Akaryakıt fiyatlarında ters köşe! 📢 BRENT petrole zam! 💸 29 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi!

Akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Bir süredir düşüş bandında yer alan brent petrolde rüzgar tersine döndü. Dün 101 dolar seviyesinde günü tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, bugün sabah saatlerinde 103 dolara kadar çıktı. Peki, güncel benzin fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geldi? LPG'ye zam mı geldi? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
29.07.2022 11:39 - Son Güncelleme: 29.07.2022 11:42
Akaryakıt fiyatlarından ters köşe! 📢 BRENT petrole zam! 💸 29 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi!

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizi ile birlikte brent petrol rekor üzerine rekor tazelemişti. Brent petrolde yaşanan yükseliş, dünya çapında akaryakıt fiyatlarında zamları beraberinde getirmişti. Bu gelişmelerin ardından politik atılımlar ve tahıl koridoru anlaşmasının sağlanması gibi olumlu gelişmelerle birlikte bir süredir düşüş yaşanan brent petrolde rüzgar yeniden tersine döndü. Yüzde 1,3 artış yaşayan brent petrol 103 dolar seviyelerinden işlem görürken yaşanan artış sonrası benzin ve motorine zam beklendiği bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akaryakıt fiyatlarından ters köşe! 📢 BRENT petrole zam! 💸 29 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi!

HAM PETROL STOKLARINDA AZALMA VAR

Türkiye gazetesinin haberine göre; Brent petrol fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış etkili olduğu biliniyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile gerilediğini duyurdu. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Akaryakıt fiyatlarından ters köşe! 📢 BRENT petrole zam! 💸 29 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi!

Bahsi geçen dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,3 milyon varil azalışla 225 milyon 100 bin varil oldu. Bu veriler, ülkede petrol talebinin yüksek seyrettiği algısı oluşturarak fiyatları destekledi.

Akaryakıt fiyatlarından ters köşe! 📢 BRENT petrole zam! 💸 29 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi!

PETROLDE FED FAİZ KARARI ETKİSİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün beklendiği gibi politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajını vermesi de fiyatları destekleyen bir unsur oldu.

Akaryakıt fiyatlarından ters köşe! 📢 BRENT petrole zam! 💸 29 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi!

29 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


İSTANBUL'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22.25 TL/LT

İstanbul'da mazot (motorin) litre fiyatı: 24.53 TL/LT

İstanbul'da LPG fiyatı: 10.79 TL/LT

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