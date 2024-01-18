AK PARTİ TÜM İLLERİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ - İller ilçeler sıralı tam liste için tıklayınız

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere hazırlanırken, AK Parti'nin belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu seçimler, yerel yönetimler açısından büyük öneme sahip olacak ve AK Parti'nin adayları, seçim kampanyalarıyla siyasi sahnede etkin bir rol oynayacak. AK Parti, 2024 yerel seçimlerinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki büyükşehir ve ilçelerde adaylarını belirledi. Açıklanan liste, partinin yerel politikalarını ve bölgesel stratejilerini yansıtıyor. Her bir aday, kendi bölgesinin özel ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik projeler geliştirecek. İşte AK Parti'nin, Türkiye genelindeki büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının sıralı isim listesi.