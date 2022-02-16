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50 kurşunla öldürülmüştü! Halil Falyalı cinayetinde korkunç iddia: Tetikçilere 8 milyon dolar mı ödedi?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın bulunduğu araca, evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ölmüştü. Yasa dışı bahis ile servet kazanan Yaşam Ayavefe'nin ise suikastın azmettiricisi olduğu iddia edildi. Ayavefe yine iddialara göre; tetikçilere 8 milyon dolar ödedi. İşte Halil Falyalı cinayetinin perde arkası...

16.02.2022 10:57 - Son Güncelleme: 16.02.2022 11:25
50 kurşunla öldürülmüştü! Halil Falyalı cinayetinde korkunç iddia: Tetikçilere 8 milyon dolar mı ödedi?

Kıbrıs'ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı, sır dolu bir suikasta kurban gitti. Korkunç olayla ilgili yeni gelişmeler meydana geldi.

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50 kurşunla öldürülmüştü! Halil Falyalı cinayetinde korkunç iddia: Tetikçilere 8 milyon dolar mı ödedi?

Falyalı suikastının azmettiricisinin Yaşam Ayavefe olduğu iddia edildi. Cinayet emrini Yunanistan'ın başkenti Atina'dan verdiği belirtildi. Ayavefe'nin tetikçilere ise 8 milyon dolar ödediği iddia edildi.

50 kurşunla öldürülmüştü! Halil Falyalı cinayetinde korkunç iddia: Tetikçilere 8 milyon dolar mı ödedi?

Aslen İranlı olan ve 1984'te Adana'da dünyaya gelen Yaşam Ayavefe'nin babasının ise bir dönem İncirlik Üssü'nde görevli olduğu öğrenildi.

50 kurşunla öldürülmüştü! Halil Falyalı cinayetinde korkunç iddia: Tetikçilere 8 milyon dolar mı ödedi?

Yazılım eğitimi alan Ayavefe, iddialara göre yasa dışı bahis ile hatırı sayılır bir servet elde etti.

50 kurşunla öldürülmüştü! Halil Falyalı cinayetinde korkunç iddia: Tetikçilere 8 milyon dolar mı ödedi?

6 yıl önce KKTC vatandaşlığından atılan Ayavefe, önce Balkanlara daha sonra ise Yunanistan'a iltica etti. Ayavefe'nin bir dönem Halil Falyalı ile çalıştığı öğrenildi.

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