50 kurşunla öldürülmüştü! Halil Falyalı cinayetinde korkunç iddia: Tetikçilere 8 milyon dolar mı ödedi?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın bulunduğu araca, evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ölmüştü. Yasa dışı bahis ile servet kazanan Yaşam Ayavefe'nin ise suikastın azmettiricisi olduğu iddia edildi. Ayavefe yine iddialara göre; tetikçilere 8 milyon dolar ödedi. İşte Halil Falyalı cinayetinin perde arkası...
16.02.2022 10:57
- Son Güncelleme: 16.02.2022 11:25
Kıbrıs'ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı, sır dolu bir suikasta kurban gitti. Korkunç olayla ilgili yeni gelişmeler meydana geldi.
Falyalı suikastının azmettiricisinin Yaşam Ayavefe olduğu iddia edildi. Cinayet emrini Yunanistan'ın başkenti Atina'dan verdiği belirtildi. Ayavefe'nin tetikçilere ise 8 milyon dolar ödediği iddia edildi.
Aslen İranlı olan ve 1984'te Adana'da dünyaya gelen Yaşam Ayavefe'nin babasının ise bir dönem İncirlik Üssü'nde görevli olduğu öğrenildi.
6 yıl önce KKTC vatandaşlığından atılan Ayavefe, önce Balkanlara daha sonra ise Yunanistan'a iltica etti. Ayavefe'nin bir dönem Halil Falyalı ile çalıştığı öğrenildi.