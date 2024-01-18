31 Mart 2024 yerel seçim AK Parti (Cumhur İttifakı) adayları iller ve ilçeler sıralı tam liste burada! AK PARTİ TÜM İLLERİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ!

Ak Parti Tüm İllerin Belediye Başkan Adayları Listesi: Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler için geri sayıma başladı. Bu önemli seçim öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan listeye göre, AK Parti'nin 2024 yerel seçimlerindeki büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Yerel seçimlere doğru ilerlerken, AK Parti'nin adayları ve seçim kampanyaları, siyasi arenada önemli bir yer tutacak. Seçim sürecinin her aşaması, medya ve kamuoyu tarafından yakından takip edilecek. Adayların performansı, seçim sonuçları üzerinde belirleyici bir rol oynayacak. İşte parti tarafından açıklanan adayların sıralı isim listesi...