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28 Şubat davası sanıklarına af kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un kalan cezalarının sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 00:40 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 01:27
28 Şubat davası sanıklarına af kararı Resmi Gazete’de yayımlandı 1

28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un kalan cezalarının sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Şubat davası sanıklarına af kararı Resmi Gazete’de yayımlandı 2
28 Şubat sanıkları Başkan Erdoğan kararı ile affedildi!

28 Şubat davası sanıklarına af kararı Resmi Gazete’de yayımlandı 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını kaldırdı.

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