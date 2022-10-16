27 yaş altı LİSANS MEZUNU olmak yeterli... En az 13 BİN 700 TL maaşla SUBAY ALIMI başladı! Başvuru için SON GÜNLER!
Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Millî Savunma Üniversitesine (öğretmen sınıfı için müracaat edecek adaylar, idarenin ihtiyacına ve kontenjanlarına göre Millî Savunma Üniversitesi kadrolarında görevlendirilebilecektir) muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, personel alımı başladı. İşte subay alımı başvuru şartları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerinin ardından başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi"ne katılırlar. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Teğmen" rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderilir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır. Özel Kuvvetler Komutanlığında kontenjana giren adaylar yürürlükteki mevzuat esaslarına göre eğitime planlanırlar.
TSK SUBAY ALIMI BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?
Alım faaliyeti Temin Kılavuzunda belirtilen dönemde yapılacaktır.
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MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURUSUNDA YAŞ ŞARTI NEDİR?
Lisans düzeyinde mezunlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşından büyük olmamak, Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 32 yaşından büyük olmamak, tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşından büyük olmamak şartları aranmaktadır.