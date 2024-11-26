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27 Kasım Ordu kar tatili var mı? Ordu yarın okullar tatil mi? Ordu Valiliği MEB son dakika...

Yurdun birçok bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, vatandaşlar ve öğrenciler arasında "Okullar tatil mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Ordu'da 27 Kasım itibarıyla eğitime ara verilip verilmeyeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ordu'da bugün okullar tatil mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:03 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:00
27 Kasım Ordu kar tatili var mı? Ordu yarın okullar tatil mi? Ordu Valiliği MEB son dakika...

27 Kasım Kar Tatili Var mı? Ordu'da Okullar Yarın Tatil mi?

Ordu'da 27 Kasım tarihi için henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Valilik, durumu yakından takip ediyor. Olası bir tatil kararı açıklanırsa, anında bu haber üzerinden bilgi sahibi olabilirsiniz.

27 Kasım Ordu kar tatili var mı? Ordu yarın okullar tatil mi? Ordu Valiliği MEB son dakika...

ORDU OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 26 Kasım tarihinde 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Fatsa ilçemizin Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan, Ünye ilçemizin ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz, Erenyurt mahallelerinde bulunan resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

27 Kasım Ordu kar tatili var mı? Ordu yarın okullar tatil mi? Ordu Valiliği MEB son dakika...

Ordu'da Hava Durumu ve Güncel Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve hava koşullarının günlük yaşamı etkileyebileceği tahmin ediliyor.

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