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25 Ekim 2024 Cuma mesajları: Dualı, ayetli, en anlamlı sözler! 25 Ekim Cuma namazı saat kaçta?

Müslümanların en kutsal günlerinden biri olan Cuma, birlik, beraberlik ve huzur içinde geçirilen özel bir gündür. Sevdiklerinize bu anlamlı günde güzel mesajlar göndererek onların dualarınıza ortak olmasını sağlayabilirsiniz. Cuma mesajları, sevgi ve rahmet dileklerini ifade etmenin en güzel yollarından biridir. İşte 25 Ekim 2024 Cuma mesajları ve namaz saatleri...

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 10:26 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 10:24
25 Ekim 2024 Cuma mesajları: Dualı, ayetli, en anlamlı sözler! 25 Ekim Cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Cuma günü, manevi bir atmosferin hakim olduğu ve ibadetlerle değerlendirilen özel bir gün olarak öne çıkıyor. Bu anlamlı günde, sevdiklerinize göndereceğiniz güzel mesajlarla, hem onların dualarınıza ortak olmasını sağlayabilir hem de gönüllerini hoş edebilirsiniz. İşte 25 Ekim 2024 Cuma günü sizin için derlediğimiz en güzel Cuma mesajları...

25 Ekim 2024 Cuma mesajları: Dualı, ayetli, en anlamlı sözler! 25 Ekim Cuma namazı saat kaçta?

25 Ekim 2024 Cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da 25 Ekim Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

🔷İl il namaz vakitlerini öğrenmek için: https://www.takvim.com.tr/istanbul-namaz-vakitleri

25 Ekim 2024 Cuma mesajları: Dualı, ayetli, en anlamlı sözler! 25 Ekim Cuma namazı saat kaçta?

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun

Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha inanın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın Cumanız kutlu olsun.

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