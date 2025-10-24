PODCAST CANLI YAYIN

24 Ekim 2025'in En Güzel Cuma Mesajları: 🕌 Dualı, Resimli, Hadisli Hayırlı Cumalar Sözleri (Whatsapp SMS İçin Yeni)

Mübarek 24 Ekim Cuma gününe ulaştık. İslam âleminin heyecanla beklediği bu manevi günde, sevdiklerinizle en içten dileklerinizi paylaşın. Whatsapp, SMS ve sosyal medyada anında gönderebileceğiniz, ayetli, hadisli, dualı ve en yeni resimli Hayırlı Cumalar mesajları ile manevi bağlarınızı güçlendirin. İşte 2025'in en çok paylaşılan yürek ısıtan kısa ve uzun Cuma mesajı seçenekleri!

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Müslüman aleminin heyecanla beklediği ve dualarla idrak ettiği 24 Ekim 2025 Cuma gününe ulaştık. Maneviyatın doruğa çıktığı bu mübarek günde, eş, dost ve akrabalarla hayırlı dileklerde bulunmak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek büyük bir önem taşıyor. Whatsapp ve SMS üzerinden anında paylaşılan anlamlı Cuma mesajları, manevi atmosferi dijital dünyaya taşıyor. Kullanıcıların en çok arattığı Hadisli Cuma sözleri, Resimli Hayırlı Cumalar dilekleri ve en yeni dualı mesajları bir araya getirdik. İşte manevi atmosferi yansıtan, 24 Ekim 2025 Cuma gününe özel en anlamlı ve etkileyici Cuma mesajları seçenekleri...

Takvim Logo

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür." (Müslim, Cuma, 18) buyurarak bu günün önemine işaret etmiştir. Bu nedenle Cuma günü gönderilen bir tebrik mesajı, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bu hadis-i şerifin müjdesini ve bereketini paylaşma niyetidir.

Takvim Logo

En Çok Paylaşılanlar: Kısa ve Anlamlı Cuma Mesajları

Hızlıca "Hayırlı Cumalar" demek ama anlamını da korumak isteyenler için işte en popüler kısa mesajlar:

Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun.

Dualarımızın kabul, günahlarımızın affolduğu bir Cuma olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

Kalbinizden geçen tüm güzellikler, bu mübarek günde sizi bulsun. Hayırlı Cumalar.

Takvim Logo

Rabbim, bu mübarek günde gönlünüzü ferah, kalbinizi huzurlu kılsın. Cumanız mübarek olsun.

Selam ve dua ile... Hayırlı, nurlu, bereketli Cumalar dilerim.

Yüreğinizin nurla, evinizin bereketle dolduğu bir Cuma olsun.

Takvim Logo

Allah'ım, Cuma gününün yüzü suyu hürmetine bizleri affet. Hayırlı Cumalar.

Sevdiklerinizle birlikte, sağlık ve huzur dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle.

Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. Dualarınızda olmak ümidiyle, Hayırlı Cumalar.

Takvim Logo

Ayetli ve Hadisli Cuma Mesajları

Mesajınıza manevi bir derinlik katmak ve Kur'an'ın nuruyla, Peygamberimizin rehberliğinde bir tebrik sunmak için:

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir." (A'râf, 199). Bu ilahi öğütle yoğrulmuş, affın ve iyiliğin bol olduğu bir Cuma dilerim. Cumanız mübarek olsun.

Hz. Peygamber (s.a.s) buyurdu: "Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır." Bu mübarek günde salavatları dilimizden düşürmeyelim. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Hayırlı Cumalar.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir tavan yaptı." (Bakara, 22). Rabbimizin sayısız nimetini tefekkür ettiğimiz, şükrümüzün arttığı bir Cuma olsun. Cumanız mübarek olsun.

Takvim Logo

"Allah, her zorluktan sonra bir kolaylık yaratır." (İnşirah, 6). Rabbim, tüm zorluklarınızı kolaylığa, darlıklarınızı genişliğe çevirsin. Hayırlı ve ferah Cumalar.

"Şüphesiz, rızkı veren, O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır." (Zâriyât, 58). Rızkımızın ve bereketimizin bol olduğu, helal lokmalarla şükrettiğimiz bir Cuma dilerim. Hayırlı Cumalar.

Takvim Logo

Kalbten Gelenler: Samimi ve Dualı Cuma Sözleri

Sevdikleriniz için içten bir dua ile "Hayırlı Cumalar" demek isterseniz:

Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, sevdiklerimin gönlündeki tüm hayırlı muratları onlara nasip eyle. Onları her türlü kötülükten koru. Hayırlı Cumalar.

Rabbim, bu mübarek günde ettiğimiz duaları geri çevirme. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda nasip eyle. Cumanız kabul olsun.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua ettiğin her ne varsa, bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Takvim Logo

Allah'ım! Bana kendi sevgini ve sevgisi Senin katında bana fayda verecek olanların sevgisini nasip et. Bu dua ile Cumanız mübarek olsun.

Öyle bir Cuma olsun ki; affolunmayan kul, kabul olmayan dua, şifa bulmayan hasta, huzur bulmayan kalp kalmasın. Selam ve dua ile, Hayırlı Cumalar.

Takvim Logo

Kaynak: Haberin içinde geçen ayetler (Bakara 22, A'raf 199, Zariyat 58-59, Şerh 94:6 vb.) Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi