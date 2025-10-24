24 Ekim 2025'in En Güzel Cuma Mesajları: 🕌 Dualı, Resimli, Hadisli Hayırlı Cumalar Sözleri (Whatsapp SMS İçin Yeni)
Mübarek 24 Ekim Cuma gününe ulaştık. İslam âleminin heyecanla beklediği bu manevi günde, sevdiklerinizle en içten dileklerinizi paylaşın. Whatsapp, SMS ve sosyal medyada anında gönderebileceğiniz, ayetli, hadisli, dualı ve en yeni resimli Hayırlı Cumalar mesajları ile manevi bağlarınızı güçlendirin. İşte 2025'in en çok paylaşılan yürek ısıtan kısa ve uzun Cuma mesajı seçenekleri!
