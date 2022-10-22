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Haberler Güncel 22-31 Ekim yaş sınırı yok! En az 7.250 TL maaşla... Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar!

22-31 Ekim yaş sınırı yok! En az 7.250 TL maaşla... Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar!

Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar... Altmış ilde silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı olacak. Her yıl yüz binlerce vatandaş bağlamında istihdam yaratmak için İŞKUR bu yıl de çalışmalarını sürdürüyor. Yayınlanan ilanlardan biri de güvenlik görevlisi alımıyla ilgili oldu. Binlerce işsiz adayın beklediği bu ilana başvurular başladı.

takvim.com.tr
22.10.2022 09:11 - Son Güncelleme: 22.10.2022 09:11
22-31 Ekim yaş sınırı yok! En az 7.250 TL maaşla... Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar!

İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte alım ilanları çıktı. En az lise mezunu olan vatandaşların başvurabileceği bu ilan sektörde kendini geliştirmek isteyenler bağlamında mühim bir fırsat niteliğinde. Başvuru koşullarına uyan herkes bu şansa sahip olacak. Aranan koşullar iş yerine göre değişkenlik gösterebilir.

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22-31 Ekim yaş sınırı yok! En az 7.250 TL maaşla... Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar!

Hem de aranan birtakım genel koşullar da mevcuttur. Elbette ki silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi alımlarında ilgi edilmesi koşul olan birtakım kriterler de mevcuttur.

22-31 Ekim yaş sınırı yok! En az 7.250 TL maaşla... Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar!

Silahlı Ve Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Alımı

Yayınlanan ilanda değişik şehirlerde istihdam kısmı bulunduğu görülmektedir. Hem de özel ve kamuda istihdam edilme olanağı bulunmaktadır.

22-31 Ekim yaş sınırı yok! En az 7.250 TL maaşla... Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar!

Başvurularda ilgi edilecek şey adayların en az lise mezunu olması gerektiğidir. Başvuru gerçekleştirmek isteyen adaylar İŞKUR üzerinden sayfayı bulmak gerekmektedir.

22-31 Ekim yaş sınırı yok! En az 7.250 TL maaşla... Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar!

Bunun bağlamında meslek bölümü kısmına güvenlik görevlisi aratarak arama gerçekleştirmek mümkündür. Ardından açılacak sayfada bütün güvenlik görevlisi ilanlarını liste durumunda görebilirsiniz.

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