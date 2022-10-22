22-31 Ekim yaş sınırı yok! En az 7.250 TL maaşla... Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları ve ilanlar!

İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte alım ilanları çıktı. En az lise mezunu olan vatandaşların başvurabileceği bu ilan sektörde kendini geliştirmek isteyenler bağlamında mühim bir fırsat niteliğinde. Başvuru koşullarına uyan herkes bu şansa sahip olacak. Aranan koşullar iş yerine göre değişkenlik gösterebilir.