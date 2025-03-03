2025 İstanbul iftar vakti: İşte, iftar saatleri ve sahur (imsak) saatleri - İstanbul İmsakiye sahur vakti kaçta?

Ramazan ayında yapılması gereken başlıca ibadetler:

1. Oruç Tutmak

Ramazan ayının en önemli ibadeti, oruç tutmaktır. Müslümanlar, imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve diğer bazı davranışlardan kaçınarak, Allah'a olan bağlılıklarını gösterirler. Oruç, sabrı, iradeyi ve disiplin duygusunu artırır.

2. Teravih Namazı Kılmak

Ramazan ayında her gece kılınan teravih namazı, özel bir ibadet olarak ön plana çıkar. Bu namaz, farz namazlardan sonra kılınan, genellikle 8 veya 20 rekat olarak gerçekleştirilen bir namazdır. Teravih, cemaatle kılındığında toplumsal dayanışmayı da pekiştirir.