2024 yılı marka marka hileli ürünler listesi açıklandı! Sağlığı tehlikeye atan firmalar isim isim: Tek tırnaklı hayvan eti (domuz, at, eşek), boya...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğini artırmak amacıyla yenilikçi bir sistemi duyurdu. Yeni uygulama sayesinde, hileli ve tağşişli gıdalar artık anlık olarak internet üzerinden tüketicilere bildirilecek. Bu adım gıda sektöründe şeffaflık ve güvenilirlik sağlama hedefi taşıyor.

Sahte ürünler bundan böyle "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden anlık olarak yayınlanacak.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuru şu şekilde;

"Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Örneğin : Tekstil boyasının gıdada kullanılması, gıdaya ilaç etken maddesi katılması vb.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."