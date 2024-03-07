2024 Ramazan kaç gün sürecek? Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan başlangıç tarihi

Müslümanların sabırsızlıkla beklediği, bereket ve rahmet dolu 11 ayın sultanı Ramazan'a artık sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, kalpler heyecan ve maneviyatla dolmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre, 2024 yılı Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. İlk sahur 10 Mart Pazar gecesi, ilk iftar ise 11 Mart Pazartesi günü akşamı yapılacak. Vatandaşlar, Ramazan'a kaç gün kaldı? Oruca kaç gün var 2024? Ramazan ayına kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Ramazan ayına kaç gün var? İlk oruç hangi gün tutulacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazana ne kadar kaldı? Sizler için derledik. İşte detaylar...