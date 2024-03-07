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2024 Ramazan kaç gün sürecek? Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan başlangıç tarihi

Müslümanların sabırsızlıkla beklediği, bereket ve rahmet dolu 11 ayın sultanı Ramazan'a artık sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, kalpler heyecan ve maneviyatla dolmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre, 2024 yılı Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. İlk sahur 10 Mart Pazar gecesi, ilk iftar ise 11 Mart Pazartesi günü akşamı yapılacak. Vatandaşlar, Ramazan'a kaç gün kaldı? Oruca kaç gün var 2024? Ramazan ayına kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Ramazan ayına kaç gün var? İlk oruç hangi gün tutulacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazana ne kadar kaldı? Sizler için derledik. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 11:30 Güncelleme 07 Mart 2024, 11:28
2024 Ramazan kaç gün sürecek? Ramazan’a kaç gün kaldı? Ramazan başlangıç tarihi 1

Müslümanların ibadet ve oruçla sabırla geçirdiği, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay olan Ramazan ayına artık kısa bir süre kaldı. Gece yarısı sahur yapacak olan Müslümanlar, o günün akşam namazına kadar orucunu tutacak, hiçbir şey yemeyip içmeyecek ve günü ibadetle geçirecek. Peki ilk oruç ne zaman? Ramazan'a kaç gün kaldı? 2024 Ramazan ne zaman başlayacak? Sizler için derledik.

2024 Ramazan kaç gün sürecek? Ramazan’a kaç gün kaldı? Ramazan başlangıç tarihi 2

2024 Ramazan kaç gün sürecek?

2024 yılı, mübarek Ramazan ayının 11 Mart Pazartesi günü başlamasıyla müslüman alemi için önemli bir döneme giriyor. On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan-ı Şerif, Mart ve Nisan aylarını kapsayacak şekilde idrak edilecek. Bu özel ay, müminler için oruç, dua ve ruhani bir yenilenme zamanıdır. Bu anlamda Ramazan ayı bu sene 30 gün sürecek

2024 Ramazan kaç gün sürecek? Ramazan’a kaç gün kaldı? Ramazan başlangıç tarihi 3

İlk sahur, 10 Mart Pazar gecesi, Pazartesiye bağlayan gece yapılacak ve böylelikle oruç ibadeti başlamış olacak. Oruç ibadeti, 9 Nisan Salı gününe kadar devam edecek. Bu süre zarfında, müslümanlar gündüzleri oruç tutacak, geceleri ise teravih namazları ile ibadetlerini derinleştirecekler.

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