2024 İL İL İFTAR VAKİTLERİ! İFTARA ne kadar var? İftara kaç saat kaldı? 🌗 DİYANET İL İL İMSAKİYE 2024...

2024 İl İl İftar Vakitleri: Her Şehre Özel Zamanlar

2024 yılında, İstanbul'dan Kars'a, İzmir'den Diyarbakır'a kadar her şehirde yaşayan Müslümanlar, iftar vakitlerini öğrenmek için Diyanet'in sağladığı bilgilere başvuruyor. Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlar için özel olarak hazırlanan iftar saatleri, gün batımı zamanlarının coğrafi konuma göre değişkenlik göstermesi nedeniyle şehirden şehire farklılık gösteriyor. Bu, oruç tutan her bireyin, bulunduğu şehre özgü doğru iftar saatine uygun olarak orucunu açabilmesi için büyük önem taşıyor.