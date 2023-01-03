Vav TV İzle
Haberler Güncel 2023'te burçlara ters köşe! Şans havuzunda yüzecek burçlar belli oldu! Para kene gibi yapışacak!

2023'te burçlara ters köşe! Şans havuzunda yüzecek burçlar belli oldu! Para kene gibi yapışacak!

2023 yılında burçların neler yaşayacağı merak konusu. Ocak ayının ilk günlerini yaşarken milyonlarca kişi yeni yıl burç yorumlarını araştırıyor. Zenginlik, aşk, iş bu burçların olacak! Ünlü astrologlar o burçları işaret ederken, ''2023 yılının yıldızları'' dendi. Peki hangi burçtakiler köşeyi dönecek? Hangi burçtakiler para konusunda şanslı olacak? Gelin birlikte bakalım...

03.01.2023 17:55 - Son Güncelleme: 03.01.2023 18:15
2023’te burçlara ters köşe! Şans havuzunda yüzecek burçlar belli oldu! Para kene gibi yapışacak!

2022 yılını artık geride bıraktık. Koskoca bir yıl bizi bekliyor. 2023 yılının henüz ilk günlerindeyiz. Astroloji dünyasıyla yakından ilgili olanlar yeni yılda burçları neler bekliyor merak ediyor. 2023'te burçlara ters köşe yapıldı! Şans havuzunda yüzecek burçlar belli oldu! Para kene gibi yapışacak! İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023’te burçlara ters köşe! Şans havuzunda yüzecek burçlar belli oldu! Para kene gibi yapışacak!

ŞANSTAN YANA YÜZÜ GÜLECEK BURÇLAR!

Yay burçlarının 2023 yılında şansı oldukça yüksek. Fakat şansları nisan ayının ikinci yarısından itibaren açılacak.

2023’te burçlara ters köşe! Şans havuzunda yüzecek burçlar belli oldu! Para kene gibi yapışacak!

Aslan burçlarının, ilişkilerden yana sıkıntıları olsa da hayatın genel döngüsünde şansları yüksek.

2023’te burçlara ters köşe! Şans havuzunda yüzecek burçlar belli oldu! Para kene gibi yapışacak!

Emlak, gayrimenkul gibi alanlarda Oğlak burçları oldukça şanslı.

2023’te burçlara ters köşe! Şans havuzunda yüzecek burçlar belli oldu! Para kene gibi yapışacak!

Kova, Akrep, Yengeçler girişimler, kariyer, bir şeyi başlatmak adına çok şanslılar.

SON DAKİKA