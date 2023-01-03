2023’te burçlara ters köşe! Şans havuzunda yüzecek burçlar belli oldu! Para kene gibi yapışacak!

2022 yılını artık geride bıraktık. Koskoca bir yıl bizi bekliyor. 2023 yılının henüz ilk günlerindeyiz. Astroloji dünyasıyla yakından ilgili olanlar yeni yılda burçları neler bekliyor merak ediyor. 2023'te burçlara ters köşe yapıldı! Şans havuzunda yüzecek burçlar belli oldu! Para kene gibi yapışacak! İşte detaylar...