2023'de para bu burçlara yapışıyor! Piyango ve şans oyunlarında turnayı gözünden vuran 3 burç açıklandı!
Yeni yıla 15 gün kadar kısa bir süre kaldı. Astrolojiyle haşır neşir olan milyonlarca kişi 2023 burç yorumlarını merak ediyor. Ceplerinin para görmesini isteyenler, zengin olma hayaliyle yanıp tutuşanlar burç yorumlarını araştırıyor. Peki 2023 hangi burçlar için şanslı geçecek? 2023'ün en zengin burçları hangileri olabilir? Bu burçlar için ''iş, müşteri ve para gelebilir'' dendi. Gelin Astrologların 2023 burç yorumlarına birlikte göz atalım...
Şansları ile parayı çeken burçlar belli oldu. 2023 yılı yaklaşırken parasal anlamda hangi burç şeytanın bacağını kıracak merak ediliyor. Bu burçlardan birine sahipseniz 2022 yılını zengin bir girişle kapatanlar arasında yer alabilirsiniz. Atstrolojiye ilgi duyanlar buraya dikkat kesilsin! İşte 'Para onlara yapışıyor!' denilen burçlar...
ASTROLOG DİNÇER GÜNER'DEN 2023 BURÇ YORUMLARI
''5 Mayıs'ta 14 derece Akrep burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek.
Bu tutulmaya geri hareketteki Merkür'ün sert, Yengeç burcundaki Mars'ınsa güzel bir etkileşimi olacak. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmeyebilir; korkular, endişeler ve kaygılarla mücadele edebilirsiniz. Hayatı kontrol etmek zorlaşabilir; elde olmayan sebeplerle çıkan duygusal, maddi, sağlıkla ilgili krizleri yönetmeniz gerekebilir.
Gerileyen Merkür'ün etkisiyle işyerinde kullandığınız elektronik cihazlarda sorunlar, birlikte çalıştığınız kişilerle iletişiminizde stresli durumlar oluşabilir. Hizmet verdiğiniz müşterilerle yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bu dönem yeni işler, projeler için uygun olmayabilir. Ama Mars'ın güzel desteği bankalar, krediler, borçlar, vergilerle ilgili işleri hızlandırabilir. Örneğin, ev kredisi başvurunuz onaylanabilir. Ayrıca size fiziksel ve ruhsal açıdan iyi gelecek tedavi ve tekniklerle karşılaşabilirsiniz.
Günlük koşturmanızın artacağı, el oyalayan işlerin yoğunlaşacağı bir dönem bu...
16 Mayıs'ta bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Boğa burcuna geçip 26 Mayıs 2024'e kadar burada seyahat edecek. İş ve çalışma ortamınızda koşullar çok daha iyileşebilir. İş arayanlar sürekli seyahat edebilecekleri bir işe girebilir. Yurtdışı bağlantılı projeler gündeme gelebilir. Kendi işinizi kurabileceğiniz türlü fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız bu süreçte çokça iş, müşteri ve akabinde güzel para gelebilir.
Sağlık açısından ilaç, tedavi, doktor gibi kendinizi şanslı hissedeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Size çok faydalı olacak bir beslenme düzenine geçebilir, hayatınıza sporu dahil edebilir, size uğur getirecek bir evcil hayvan sahiplenebilirsiniz. Yardımcılarınızdan yana büyük faydalar görecek, işe alacağınız kişilerden verim sağlayacaksınız.
19 Mayıs'ta 28 derece Boğa burcundaki yeniayla birlikte yeni işler, müşteriler, çalışanlar, yardımcılar, tedavi yöntemleri, beslenme planları, ilaçlar, evcil hayvanlar, ofis veya ofis gereçleri gündeminize gelecek. Günlük koşturmanızın artacağı, el oyalayan işlerin yoğunlaşacağı bir dönem bu...
21 Mayıs haftasında Mars'la Plüton arasında gergin bir görünüm var. Mahkeme sonucu tazminat ve nafaka gibi konularda ödemeler gecikebilir. Finansal konularda çok daha fazla çaba efor sarf etmeniz gerekebilir. Beklenmedik harcamalar yüzünden canınız sıkılabilir. Bu harcamalar sağlıkla ilgili veya bir yakınınızın, ortağınızın, eşinizin birtakım yanlış kararları yüzünden olabilir.''