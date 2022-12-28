2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı aktif olunca takvim.com.tr’de - Milli Piyango sorgulama

Kazanılan ikramiyenin hangi bilete isabet ettiği de önem taşıyor. Buna göre bilet türlerine göre ikramiye bölüşülmüş oluyor. Tam bilet almışsanız ikramiyenin tam karşılığını alırken yarım ve çeyrek bilet sahibiyseniz buna göre ikramiye de bölünüyor.