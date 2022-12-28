2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı aktif olunca takvim.com.tr'de - Milli Piyango sorgulama
Milli piyango bileti alanlar yılbaşı çekilişi neticelerini merak ediyorlar. Yeni sene bağlamında oluşturulacak olan çekilişte büyük ikramiyenin kazanını da belli olacak. Büyük ikramiyenin yanısıra biletlerine isabet eden başka ikramiyeler de belli olacak. Bilet sorgulaması yaparak biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilirsiniz.
28.12.2022 13:05 - Son Güncelleme: 28.12.2022 13:05
Kazananlar Milli Piyango bilet sorgulama yaparak biletlerine hangi ikramiyelerin kazandığını bulabilecekler. Belirlenmiş ikramiyelerin yanında aynı zamanda bilet sahiplerine amorti ya da teselli ikramiyesi de veriliyor. Sorgulama ile birlikte biletinize hangi ikramiyenin denk geldiğini kolayca öğrenebilirsiniz.