2023 SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI || 2023 Sağlık Bakanlığı KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı kadro ve branş dağılımı! O tarihte başlıyor...

İkinci alımlar için henüz başvuru tarihi, şartları, branş ve kadro dağılımı belli olmadı. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyulan branşlara ilişkin bilgilendirmeyi ÖSYM'ye yapacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak ilana göre alımlar şekillenecek.