2023 kıdem tazminatı tavanı + refah payı + 10 bin TL promosyon | EYT, SSK, Bağ-Kur OCAK ZAMLI MAAŞLAR || O kişilere toplam 35 bin TL yatacak...

TUİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler birçok detay hakkında araştırmalara başladı. Peki, 2023 kıdem tazminatı tavanı, refah payı ve EYT maaşları ne kadar olacak? İşte 2023 en düşük memur ve emekli zammı sonrası değişen maaşlar....