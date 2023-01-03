2023 kıdem tazminatı tavanı + refah payı + 10 bin TL promosyon | EYT, SSK, Bağ-Kur OCAK ZAMLI MAAŞLAR || O kişilere toplam 35 bin TL yatacak...
2023 kıdem tazminatı tavanı hakkında detaylar merak ediliyor. 3 Ocak TUİK enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından kıdem tazminatı tavanı ve refah payı hakkında araştırmalar hızlandı. Milyonlarca EYT'li kıdem tazminatı hesaplamak için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2023 en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Refah payı ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler...
TUİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler birçok detay hakkında araştırmalara başladı. Peki, 2023 kıdem tazminatı tavanı, refah payı ve EYT maaşları ne kadar olacak? İşte 2023 en düşük memur ve emekli zammı sonrası değişen maaşlar....
19 BİN 213 TL KIDEM TAZMİNATI
Kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira olarak belirlenmişti. 2022 enflasyonunun açıklanmasının ardından kıdem tazminatı tavanı da güncellendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerde zam oranının %25 olduğunu duyurdu. Böylece yeni kıdem tazminatı 2023 yılı için 19 bin 213 TL'ye yükseldi.
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25 BİN TL'Yİ BULACAK
Refah payının açıklanmasının ardından kıdem tazminatının 25 bin TL'yi bulması bekleniyor. Refah payı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.