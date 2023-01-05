2023 emekli ve memur zammı ne zaman yatacak? || OCAK AYI MAAŞ FARKI || 4a,4b,4c 6 AYLIK enflasyon farklı emekli memur maaşları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Yapılan zammın ardından 6 aylık enflasyon farkı ve refah payının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İşte zamlı memur ve emekli maaşlarının hesaba yatacağı tarih...
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olmasıyla birlikte, zam farklarının hesaplara ne yatacağı sorgulanıyor. Buna göre; Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 30 zam alacağını açıkladı. Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 14,60 puan ek zam alacak.
2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
Kıdem tazminatı tavanı 2022'nin ikinci yarısı için 15 bin 371 lira olarak uygulanıyordu. 2022 enflasyonunun belli olması sonrasında memur zamları da netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekliler için yeni zam haberini duyurdu ve maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulayacaklarını açıkladı. Buna göre; Kıdem tazminatı tavan rakamı 2023 yılı için 19 bin 982 TL'ye yükseldi.
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.