2023 dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Asın bayrakları! Türkiye'nin sıralaması öyle bir yerde ki...

2023 dünyanın en güçlü orduları listesi yayımlandı. 2023 Global Firepower tarafından yayınlanan liste tüm dünya tarafından merak edildi. Türkiye'nin sıralamasını görenler ise sosyal medyadan gurur verici paylaşımlarda bulundu. İşte 2023 dünyanın en güçlü orduları ve Türkiye'nin askeri gücü...