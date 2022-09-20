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Haberler Güncel 2023 Asgari ücrette EK ZAM FORMÜLÜ belli oldu! 2023 Ocak ayında memur ve emeklilere ÇİFTE ZAM müjdesi! Milyonlar bekliyordu! SSK Bağkur...

2023 Asgari ücrette EK ZAM FORMÜLÜ belli oldu! 2023 Ocak ayında memur ve emeklilere ÇİFTE ZAM müjdesi! Milyonlar bekliyordu! SSK Bağkur...

Memurlara ve emeklilerine Ocak'ta zammın yanı sıra ek iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda taban aylıkların artırılması ve zam oranının ilave artışla yükseltilmesi söz konusu olabilecek. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret ek zammı ne kadar? İşte merak edilenler..

takvim.com.tr
20.09.2022 10:21 - Son Güncelleme: 20.09.2022 10:21
2023 Asgari ücrette EK ZAM FORMÜLÜ belli oldu! 2023 Ocak ayında memur ve emeklilere ÇİFTE ZAM müjdesi! Milyonlar bekliyordu! SSK Bağkur...

Artışa ilişkin son ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 67.73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.83 olarak gerçekleşecek.

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2023 Asgari ücrette EK ZAM FORMÜLÜ belli oldu! 2023 Ocak ayında memur ve emeklilere ÇİFTE ZAM müjdesi! Milyonlar bekliyordu! SSK Bağkur...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17.83 zam alırken, memurlar ve emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.93'e ulaşacak. Kesin zam oranı Ocak'ta belli olacak. Ayrıca ek iyileştirme de yapılabilecek. Burada özellikle bu yıl yapılanlara benzer uygulamalar bekleniyor.

2023 Asgari ücrette EK ZAM FORMÜLÜ belli oldu! 2023 Ocak ayında memur ve emeklilere ÇİFTE ZAM müjdesi! Milyonlar bekliyordu! SSK Bağkur...

Emeklilerde taban aylık ödemesi Ocak'ta bin 500 liradan 2 bin 500, Temmuz'da da 3 bin 500 liraya yükseltilmişti. Ayrıca memurların ve emeklilerinin toplu sözleşme artışına Ocak'ta 2.5 puanlık ilave yapılmıştı. Ocak 2023'te beklenen ek iyileştirmelerin başında taban aylık artışı yer alıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin taban aylık ödemesinin artırılması bekleniyor.

2023 Asgari ücrette EK ZAM FORMÜLÜ belli oldu! 2023 Ocak ayında memur ve emeklilere ÇİFTE ZAM müjdesi! Milyonlar bekliyordu! SSK Bağkur...

Örneğin 2022'nin Ocak ve Temmuz aylarındaki gibi biner liralık artış yolu izlenirse yeni taban aylık 4 bin 500 lira olabilecek. Ayrıca emeklilerin zam oranının ilave artışla yükseltilmesine yönelik formüller de konuşuluyor.

2023 Asgari ücrette EK ZAM FORMÜLÜ belli oldu! 2023 Ocak ayında memur ve emeklilere ÇİFTE ZAM müjdesi! Milyonlar bekliyordu! SSK Bağkur...

2.5 PUAN EKLENİRSE

Memurlar ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme zammının ilave artışla yükseltilmesi beklentisi var. Yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı geçen Ocak'taki gibi 2.5 puan artırılarak yüzde 10.5 yapılır ve 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki gibi yüzde 17.83 çıkarsa zam oranı yüzde 21.68 olacak.

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