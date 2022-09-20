2023 Asgari ücrette EK ZAM FORMÜLÜ belli oldu! 2023 Ocak ayında memur ve emeklilere ÇİFTE ZAM müjdesi! Milyonlar bekliyordu! SSK Bağkur...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17.83 zam alırken, memurlar ve emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.93'e ulaşacak. Kesin zam oranı Ocak'ta belli olacak. Ayrıca ek iyileştirme de yapılabilecek. Burada özellikle bu yıl yapılanlara benzer uygulamalar bekleniyor.