2019 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM TUS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? (sonuc.osym.gov.tr)
TUS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5-12 Nisan 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar sonuçlar için araştırmalarına devam ediyor. Aradan yaklaşık iki hafta geçmesinin ardından sonuçlara kilitlenen adaylara müjdeli haberi ÖSYM Başkanı Halis Aygün verdi. Peki, TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2019 TUS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından 5-12 Nisan 2019 tarihleri arasında tercih yapan adaylar TUS yerleştirme sonuçları için heyecan içinde. Sonuçların ne zaman açıklanacağını internet üzerinde araştıran adaylara, ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Peki, TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 TUS yerleştirme sonuçları ile ilgili merak edilenler...
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, TUS yerleştirme sonuçlarının 26 Nisan'da açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar henüz açıklanmadı. TUS yerleştirme sonuçlarının öğle vakitlerinde adayların erişimine açılması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacaktır.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, TUS tercih sonuçları ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Değerli hekimlerimiz, 2019 TUS yerleştirme sonuçlarını yarın (bugün) açıklayacağız inşallah. Sonuçların şimdiden hepinize hayırlı olmasını dilerim"
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi. Aygün, "osymtustercihiniacıkla" etiketiyle yapılan paylaşımlara Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Çok sayıda aday bu paylaşıma yorum yaparak ÖSYM Başkanı Aygün'e teşekkür mesajlarını iletti.
TUS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
Bu yerleştirmeden boş kontenjan kalması durumunda ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM'nin internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacak.