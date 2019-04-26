2019 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM TUS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? (sonuc.osym.gov.tr)

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından 5-12 Nisan 2019 tarihleri arasında tercih yapan adaylar TUS yerleştirme sonuçları için heyecan içinde. Sonuçların ne zaman açıklanacağını internet üzerinde araştıran adaylara, ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Peki, TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 TUS yerleştirme sonuçları ile ilgili merak edilenler...