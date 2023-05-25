2. TUR SEÇİM ANKETİ | 28 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları! 2. TUR SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI!

"ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE"

2023 Türkiye seçimlerinin, tüm dünya için oldukça önemli olduğunu ve yakından takip edildiğini vurgulayan Alman gazete, seçimlere hem yurt dışından hem de yurt içinden katılan Türk vatandaşlarının sayısının büyüklüğünden bahsetti.