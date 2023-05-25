Vav TV İzle
Haberler Güncel 2. TUR SEÇİM ANKETİ | 28 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları! 2. TUR SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI!

2. TUR SEÇİM ANKETİ | 28 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları! 2. TUR SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI!

28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tura sayılı günler kala yapılan anketlerdeki oy oranları büyük ilgi çekti. Tüm dünyada yakından takip edilen seçimler için özellikle Alman basını yaptığı anket sonucuyla Başkan Erdoğan'ı işaret etti. Sizler için yapılan 2. tur son seçim anketi sonuçlarını derledik. İşte 28 Mayıs 2023 Pazar son seçim anketi...

takvim.com.tr
25.05.2023 12:58 - Son Güncelleme: 25.05.2023 12:58
2. TUR SEÇİM ANKETİ | 28 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları! 2. TUR SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI!

28 Mayıs 2023 günü gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için nefesler tutuldu. Vatandaşlar cumhurbaşkanlığı seçimleri için anket şirketleri tarafından ortaya çıkarılan son sonuçları merak ediyor. Özellikle Alman basını tarafından yapılan analiz büyük ilgi çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2. TUR SEÇİM ANKETİ | 28 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları! 2. TUR SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI!

14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk turda Başkan Erdoğan birinci sırada olurken Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın gerisinde yer aldı. Bu nedenle ikinci tur için yeni anket sonuçları merak edildi.

2. TUR SEÇİM ANKETİ | 28 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları! 2. TUR SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI!

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi, yaptığı seçim anketi sonuçlarıyla Başkan Erdoğan'ı işaret etti.

2. TUR SEÇİM ANKETİ | 28 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları! 2. TUR SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI!

Frankfurter Rundschau, ikinci tur seçim anketlerinin yarışı açık ara önde götürdüğünü belirtti.

2. TUR SEÇİM ANKETİ | 28 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları! 2. TUR SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI!

"ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE"

2023 Türkiye seçimlerinin, tüm dünya için oldukça önemli olduğunu ve yakından takip edildiğini vurgulayan Alman gazete, seçimlere hem yurt dışından hem de yurt içinden katılan Türk vatandaşlarının sayısının büyüklüğünden bahsetti.

SON DAKİKA