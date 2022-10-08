18-45 yaş arası herkes başvurabilir! Kızılay 9 BİN TL maaşla personel arıyor! Başvurular başladı... KPSS ŞARTI YOK!
Türk Kızılay'ının iştiraklerinden Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi A.Ş. için yeni personel alımı başvuruları alınmaya başladı.Yükse maaş ve iyi çalışma koşullarıyla bilinen Kızılay'ın ilanları büyük ilgi gördü. Peki, Kızılay başvuru şartları neler? Kızılay başvuruları ne zaman? İşte tüm merak edilenler...
08.10.2022 13:05 - Son Güncelleme: 08.10.2022 13:05
BAŞVURU ŞARTLARI
Üniversitelerin İşletme, Maliye, Muhasebe bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak,
SAP modüllerinde en az 2 yıl deneyimli (FI)
İletişim becerileri güçlü, analitik düşünebilen, araştırmacı, ekip çalışmasına yatkın,
Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uygun, İsan ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı, *İş takibi ve dokümantasyon hazırlama ile raporlama konusunda başarılı,
Tercihen askerlik görevini tamamlamış (Erkek adaylar için)
Office programlarını iyi derecede kullanabilen ( Excel,Word,Power Point),
Özellikle excel'i çok iyi derecede kullanabilen tercih sebebidir
Finans departmanlarında çalışmış olup en az 2 yıl tecrübe sahibi olmasıSMMM belgesi olan,
Tercihen aktif araç kullanabilen,