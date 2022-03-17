17 MART BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2022! Facebook, WhatsApp, Instagram için BERAT KANDİLİ DİLEKLERİ resimli, hareketli gifler | Sevgiliye, eşe, akrabaya kandil mesajları!

Berat Kandili bu yıl 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek. İslam alemi için önemli günlerden biri olan Berat Kandili'nde Facebook, WhatsApp, İnstagram gibi sosyal mecralarda paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar ve sevgiliye, eşe, akrabaya anlamlı, dualı, hadisli kısa-uzun Berat Kandili mesajlar göndermek isteyenler araştırmalar yapıyor. Resimli seçenekleriyle en güzel 'Hayırlı Kandiller' mesajları ve Berat Kandili dileklerine haberimizde yer verdik. İşte bu özel güne anlam katacağınız, ve yakınlarınıza duygularınızı ifade edebileceğiniz 2022 Berat Kandili mesajları...