10 Ekim Diyanet cuma namazı ezan saati, vakti: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?
Cuma namazını ilk kez kılacak olanlar veya bilgilerini tazelemek isteyenler için işte adım adım kılınış şekli:
1. Dört Rekatlık İlk Sünnetin Kılınışı
Öğle ezanı okunduktan sonra camide bireysel olarak kılınır. Kılınışı, öğle namazının ilk sünneti ile tamamen aynıdır.
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya."
1. Rekat: Sübhaneke + Eûzü Besmele + Fatiha + Zamm-ı Sure
2. Rekat: Besmele + Fatiha + Zamm-ı Sure. Bu rekattan sonra ilk oturuşa geçilir ve sadece Ettehiyyâtü okunur.
3. Rekat: Ayağa kalkılır, Besmele + Fatiha + Zamm-ı Sure
4. Rekat: Besmele + Fatiha + Zamm-ı Sure. Bu rekattan sonra son oturuşa geçilir. Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve Rabbenâ duaları okunarak selam verilir.