10 Ekim Diyanet cuma namazı ezan saati, vakti: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Milyonlarca Müslüman için haftanın en mübarek, en feyizli anı geldi: Cuma namazı vakti! 10 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla ezan vakitleri merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte il il Cuma namazı vakitleri...

Milyonlarca Müslüman'ın manevi bir coşkuyla bir araya geldiği, haftanın bayramı olarak kabul edilen mübarek Cuma günü için geri sayım tamamlandı. 10 Ekim 2025 Cuma günü, işini gücünü bırakıp camilerin yolunu tutacak olan müminler, bu önemli ibadetin feyzinden ve bereketinden en doğru şekilde istifade etmek istiyor. Bu doğrultuda, "Cuma namazı kaç rekattır?", "Cuma namazı nasıl kılınır?" ve "İl il Cuma ezanı saat kaçta okunacak?" gibi temel sorular, hem dini bilgilerini tazelemek isteyenler hem de gençler için en çok aranan konuların başında geliyor.

Cuma namazının farziyeti, bizzat Kur'an-ı Kerim'in Cuma Suresi 9. ayetiyle sabitlenmiştir: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun." Bu ilahi emir, Cuma namazının sıradan bir ibadet olmadığını, Müslüman toplumunun birlik ve beraberliğini simgeleyen haftalık en büyük buluşması olduğunu gösterir.

Bu kapsamlı rehberimizde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en güncel kaynaklarından faydalanarak; Cuma namazının tüm detaylarını, adım adım kılınışını, rekat sayısını, farz mı sünnet mi olduğunu ve il il Cuma namazı vakitlerini sizler için hazırladık.

10 Ekim 2025 İl İl Cuma Namazı Vakitleri

Cuma namazı bugün saat kaçta?

10 Ekim İstanbul Cuma Namazı Saati: 12:56

🌍 Tüm illerin en güncel Cuma namazı vakitlerini ve günlük ezan saatlerini öğrenmek için Diyanet'in resmi namaz vakitleri sayfasına göz atabilirsiniz.

Cuma Namazı Kaç Rekattır? (Sünnet ve Farz Dağılımı)

Cuma namazı toplamda 10 rekattır. Ancak bu rekatların dağılımı ve kılınma sırası şu şekildedir:

4 Rekat İlk Sünnet
2 Rekat Farz (Cemaatle kılınması zorunludur)
4 Rekat Son Sünnet
Toplamda 4 + 2 + 4 = 10 Rekat olarak kılınır. Hanefi mezhebinde yaygın olan bu uygulamaya ek olarak, İmam Ebû Yûsuf ve Hz. Ali'den (r.a.) gelen bir rivayete göre, farzdan sonra 4 rekatlık son sünnete ilaveten 2 rekat daha nafile namaz kılınması da tavsiye edilmiştir.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

Cuma namazını ilk kez kılacak olanlar veya bilgilerini tazelemek isteyenler için işte adım adım kılınış şekli:

1. Dört Rekatlık İlk Sünnetin Kılınışı

Öğle ezanı okunduktan sonra camide bireysel olarak kılınır. Kılınışı, öğle namazının ilk sünneti ile tamamen aynıdır.
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya."

1. Rekat: Sübhaneke + Eûzü Besmele + Fatiha + Zamm-ı Sure

2. Rekat: Besmele + Fatiha + Zamm-ı Sure. Bu rekattan sonra ilk oturuşa geçilir ve sadece Ettehiyyâtü okunur.

3. Rekat: Ayağa kalkılır, Besmele + Fatiha + Zamm-ı Sure

4. Rekat: Besmele + Fatiha + Zamm-ı Sure. Bu rekattan sonra son oturuşa geçilir. Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve Rabbenâ duaları okunarak selam verilir.

Hutbe ve İç Ezan

İlk sünnet kılındıktan sonra caminin içinde müezzin tarafından "iç ezan" okunur. Ardından, imam minbere çıkarak "hutbe" irad eder. Hutbe, Cuma namazının geçerlilik şartlarındandır. Cemaatin hutbeyi sessizce ve huşu içinde dinlemesi, konuşmaması ve başka bir şeyle meşgul olmaması gerekir. Hutbe, iki bölümden oluşur ve Cuma namazının farzının bir parçası gibidir.

İki Rekatlık Farzın Kılınışı (Cemaatle)

Hutbe bitince müezzin kamet getirir ve imam mihraba geçerek cemaate Cuma namazının farzını kıldırır.

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama."

İmam, Fatiha ve zamm-ı sureleri sesli olarak okur. Cemaat ise sessizce dinler.

Kılınışı, sabah namazının iki rekatlık farzı gibidir. İmamla birlikte rüku ve secdeler yapılır ve son oturuşta dualar okunduktan sonra imamla birlikte selam verilerek farz tamamlanır.

Dört Rekatlık Son Sünnetin Kılınışı

Farz tamamlandıktan sonra bireysel olarak kılınır. Kılınışı, Cuma namazının ilk sünnetiyle tamamen aynıdır.

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya."

İlk sünnetteki adımlar tekrarlanarak 4 rekatlık namaz tamamlanır ve Cuma ibadeti sona erer.

Cuma Namazının Hükmü Nedir? Kimlere Farzdır?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Cuma namazı, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış, hür, yolcu olmayan (mukim) ve geçerli bir mazereti bulunmayan her Müslüman erkeğe farz-ı ayındır. Yani, her erkeğin bizzat yerine getirmesi gereken kesin bir emirdir.

Kadınlara, yolculara (seferî olanlara) ve hastalara Cuma namazı farz değildir. Ancak bu kişiler camiye gidip Cuma namazını kılarlarsa, kıldıkları namaz geçerli olur ve o günkü öğle namazını kılmaları gerekmez. Cuma namazına gitmeyenler ise o günün öğle namazını kılmakla yükümlüdürler.

