🌗 DİYANET İL İL İMSAKİYE 2024... 2024 İL İL İFTAR VAKİTLERİ! İFTARA ne kadar var? İftara kaç saat kaldı?

2024 ─░l ─░l ─░ftar Vakitleri: Her ┼×ehre ├ľzel Zamanlar

2024 y─▒l─▒nda, ─░stanbul'dan Kars'a, ─░zmir'den Diyarbak─▒r'a kadar her ┼čehirde ya┼čayan M├╝sl├╝manlar, iftar vakitlerini ├Â─črenmek i├žin Diyanet'in sa─člad─▒─č─▒ bilgilere ba┼čvuruyor. T├╝rkiye'nin 81 ilinde ya┼čayan vatanda┼člar i├žin ├Âzel olarak haz─▒rlanan iftar saatleri, g├╝n bat─▒m─▒ zamanlar─▒n─▒n co─črafi konuma g├Âre de─či┼čkenlik g├Âstermesi nedeniyle ┼čehirden ┼čehire farkl─▒l─▒k g├Âsteriyor. Bu, oru├ž tutan her bireyin, bulundu─ču ┼čehre ├Âzg├╝ do─čru iftar saatine uygun olarak orucunu a├žabilmesi i├žin b├╝y├╝k ├Ânem ta┼č─▒yor.