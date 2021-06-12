Türkiye'nin İtalya mağlubiyeti sonrası flaş yorum: Sabaha kadar oynasak değişmez!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında A Milli Futbol Takımı, Roma'da İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip sahadan 3-0 mağlup ayrılırken spor yazarları alınan mağlubiyet ve sergilenen futbolla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Usta isim yazısında, "Roma'da sabaha kadar oynasak hatta İtalya bir kişi eksik bile kalsaydı sonuç değişmezdi." ifadelerini kullandı.



REHA KAPSAL - SADECE BİR MAÇ!

İtalya Milli Takımı'na karşı oyun başlangıcımız istediğimiz seviyede olmadı. Baskıdan sonra geriye yaslandık. Ceza sahası çizgimiz değil altıpasın orada derinlemesine savunma yapmaya başladık. Topun ve rakibin peşinden de doğru dağılımımız olmadığından koştuk. İtalyanlar'ın savunma ile orta saha hattı arasında rahat topla buluşmalarına önlem alamadık. Rakibin saha için dizilişi 4-3-3'tü. Bununla ilgili özellikle orta sahada oynadıkları asimetrik oyunla bizim dengemizi bozdular. Bu baskıyı topla yaptıkları gibi topsuz da yaparak oyun üstünlüğünü ellerine aldılar.