Cristiano Ronaldo Macaristan-Portekiz maçında attığı gollerle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!
EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. EURO 2020'de F Grubu'nun ilk maçında turnuvanın son şampiyonu Portekiz, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada takıma adına 2 gol kaydeden Ronaldo Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkararak turnuva tarihinin en skoreri rekorunu kırdı. İşte detaylar ve maçtan ekrana yansımayan kareler...
15.06.2021 21:43
- Son Güncelleme: 15.06.2021 21:48