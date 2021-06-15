Vav TV İzle

Cristiano Ronaldo Macaristan-Portekiz maçında attığı gollerle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. EURO 2020'de F Grubu'nun ilk maçında turnuvanın son şampiyonu Portekiz, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada takıma adına 2 gol kaydeden Ronaldo Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkararak turnuva tarihinin en skoreri rekorunu kırdı. İşte detaylar ve maçtan ekrana yansımayan kareler...

15.06.2021 21:43 - Son Güncelleme: 15.06.2021 21:48
Cristiano Ronaldo Macaristan-Portekiz maçında attığı gollerle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!

EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. EURO 2020'de F Grubu'nun ilk maçında turnuvanın son şampiyonu Portekiz, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cristiano Ronaldo Macaristan-Portekiz maçında attığı gollerle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada Portekiz rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 84'üncü dakikada Raphael Guerreiro ile 87'nci dakikada penaltı ve 90+2'nci dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

Cristiano Ronaldo Macaristan-Portekiz maçında attığı gollerle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!

Öte yandan Macaristan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Attila Szalai, 90 dakika sahada kaldı.

Cristiano Ronaldo Macaristan-Portekiz maçında attığı gollerle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!

RONALDO TARİHE GEÇTİ
Öte yandan karşılaşmada attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Cristiano Ronaldo, tarihine geçti. Ronaldo, Macaristan karşısında 87 ve 90'ıncı dakikalarda fileleri sarsarsak şampiyona tarihindeki gol sayısını 11'e yükseltti.

Cristiano Ronaldo Macaristan-Portekiz maçında attığı gollerle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!

Portekizli oyuncu, 9 gol bulunan Platini'yi geride bırakarak zirveye yükseldi.