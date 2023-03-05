Vatandaş Tinny House'lara yöneldi! Prefabrik ev fiyatları patladı! 95 bine hemen teslim 1+1 ev sahibi olabilirsiniz
Deprem sonrası yaşanan bu talep artışı sadece prefabrik evleri değil, aynı zamanda Tiny House evlerini de gündeme getirdi.
05.03.2023 12:06 - Son Güncelleme: 05.03.2023 12:06
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında yerleşim yerleri için barınma ihtiyacı doğan vatandaşların prefabrik ev talepleri hızla artmıştı. İzmir ve İstanbul gibi deprem riski yüksek şehirlerde yaşayanlar da prefabrik evlere yönelerek daha güvenli bir yaşam alanı sağlamayı amaçlamışlardı. Bu artan talep sonucunda prefabrik ev fiyatları yükselmiş ve stoklu ev bulmak neredeyse imkansız hale gelmişti.