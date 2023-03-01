Vakıfbank duyurdu! 120 ay vadeyle ev sahibi olun... 4+1 dubleks daire sadece 1 milyon TL! Teraslı, balkonlu, ebeveyn banyolu, 150 m2 lüks konut!

**Aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına kredi için tahsil edilen kredi tahsis ücreti, faiz ve vergiler dahildir. Konut Sigortası, DASK prim tutarı konutun lokasyonu ve m² gibi kriterlere göre değişiklik göstermekte olup, Konut Sigorta, DASK ve Kredili Hayat Sigortası maliyet hesaplamasına dahil edilmemiştir. Toplam maliyet oranları örnek vade ve örnek tutar üzerinden hesaplanmıştır.