Vakfbank’tan Satılık ara kat 110 M2 daire 136 bin TL! Ankara , İstanbul, Aydın, Edirne, Çanakkale, Şanlıurfa, Mardin, Konya 100-200-300-4000 bin liraya 2+1, 3+1 daireler...

Vakıfbank satılık daireler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Piyasa fiyatından çok daha uyguna satılan daireler için vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan ve devlet bankası olması nedeni ile güven veren Vakıfbank satılık gayrimenkuller için Haziran ayına özel beklenen güncellemesini yayımladı. Vakıfbank İstanbul, Ankara satılık daireler ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.